Напавших на азербайджанца неонацистов судят в Татарстане

Начинается ролик с заставки, в которой звучат призывы к насилию в отношении приезжих с Кавказа. На записи видно, как молодой человек идет по безлюдной дороге, в какой-то момент на него с ревом нападают со спины. Парень падает и теряет сознание. На следующем кадре лицо пострадавшего крупным планом. Все видео сопровождается музыкой, в конце заставка с экстремистским лозунгом.

Верховный суд Республики Татарстан рассматривает дело о нападении на гражданина Азербайджана. Сегодня суд изучил видеозапись нападения, которое сняли сами нападавшие. Они же – обвиняемые по делу об убийстве студента КФУ из Республики Чад, пишет издание «Татар-информ».

Как выяснилось, нападение было совершено 18 января 2017 года. Пострадавший – Илькин Мамедов – в настоящее время находится на родине, в Азербайджане. Приехать в Казань не смог – он до сих пор не поправился после того нападения.

В качестве свидетеля в Верховный суд Татарстана вызвали его дядю, который подтвердил, что племянник нездоров.

«Когда я приходил к ним домой, Илькин лежал, разговаривал с трудом – заикался», – объяснил мужчина.

Прокурор зачитал справку из азербайджанской больницы, в которой сказано, что молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится на амбулаторном лечении.

Гособвинитель зачитал показания Мамедова, которые тот дал, будучи еще в Татарстане. Он рассказал, что приехал в Казань за четыре месяца до нападения и работал в одном из магазинов.

В тот злополучный вечер, около девяти часов, он возвращался домой по улице Чуйкова.

«На зеленой зоне между мечетью и автозаправкой сзади подбежали трое молодых парней высокого роста в черной одежде, в капюшонах и с высокоподнятыми воротниками. Они ничего не говорили и ничего не требовали. Один из них нанес удар по голове сзади, и я сразу упал», – указано в протоколе допроса.

Пострадавший не увидел, чем его били, но ему показалось, что это было что-то металлическое. Других ударов он не помнил – потерял сознание. Когда парень очнулся, рядом уже никого не было.

Несмотря на серьезные травмы, он смог встать и дойти до дома. «Скорую» и полицию вызывали уже соседи по комнате.