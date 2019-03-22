Российские футболистки рассказали о многолетних домогательствах тренера

Футболистки женского дубля ЦСКА — фарм-клуба СКА УОР — пожаловались на многолетние домогательства заместителя директора клуба Станислава Адылова и тренера Михаила Адылова. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает «Лента.ру».

Две футболистки рассказали, что приставания Станислава Адылова и его сына Михаила продолжались на протяжении двух лет, на жалобы не обращали внимания. Спортсменки обратились к руководству клуба после того, как Адылов-младший прислал одной из них свое интимное фото. Его отец предложил девушкам вступить с ним в половую связь.

«Ничего подобного не было. Мы им компрессы делали разогревающие. Никаких фотографий не присылали, там в интернете ходило видео, был на новогодних праздниках дома, и вот такая ситуация неприятная со мной случилась, пытались на деньги развести», — заявил Михаил Адылов.

Тренер уверяет, что интимное видео попало к девушкам в результате взлома его страницы в социальной сети. Для чего он делал запись, не уточняется.

Сотрудники СКА УОР, к которым обратились девушки, подали заявление в МВД Одинцовского района. Как сообщает источник, Михаил Адылов уже лишился работы, 26 марта должен быть уволен и его отец. Российский футбольный союз намерен провести собственное расследование произошедшего.