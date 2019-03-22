Начальник алжирского Генштаба призвал сместить президента

Заместитель министра обороны Алжира, начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Ахмед Гаид Салах призвал во вторник применить 102 статью Конституции, предусматривающую в случае тяжелой и продолжительной болезни президента назначение председателя парламента временным главой государства с последующим созывом досрочных президентских выборов. Об этом сообщает информационный портал Alg24, передает ТАСС.

"Необходимо принять решение для выхода из кризиса, которое бы гарантировало удовлетворение всех законных требований алжирского народа, соблюдение положений конституции и преемственность государственного суверенитета. Решение, которое будет носить характер консенсуса для всех сторон, а именно - решение, предусмотренное статьей 102 Конституции", - отметил Гаид Салах во время посещения военного округа в Уаргле.

"Ситуация в нашей стране в эти дни характеризуется мирными народными маршами, организованными на всей национальной территории, с требованием политических перемен, - продолжал заместитель министра обороны. - Несмотря на мирный характер этих маршей и демонстрируемую до сих пор гражданскую сознательность, говорящую о благородстве, добросовестности и зрелости алжирского народа, наш долг заключается в том, чтобы подчеркнуть: эти марши могут быть использованы враждебными, неблагонадежными сторонами как внутри страны, так и вне ее для совершения сомнительных действий с целью нанести ущерб стабильности Алжира".

"Чтобы уберечь страну от ситуации неясности, каждый должен действовать патриотично и самоотверженно, ставить на первое место высшие интересы Алжира с целью нахождения выхода из кризиса", - подчеркнул Гаид Салах. Ради этого, особо отметил он, нужно "принять решение, вписывающееся в конституционные рамки и служащее гарантией сохранения стабильной политической ситуации".

Заместитель министра обороны в очередной раз заявил о приверженности ННА защите национального суверенитета и алжирского народа от любой возможной опасности. "Алжирская армия, как современная, модернизированная армия, способна на профессиональном уровне выполнить свои задачи по защите национальной независимости, суверенитета и территориального единства, защите своего народа от любых угроз", - подытожил он.