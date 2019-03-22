Пентагон отправил к российским границам самолеты и беспилотники

Сразу три американских разведывательных самолета и дальний дрон во вторник провели многочасовые полеты у границ Калининградской и Ленинградской областей, а также Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает Интерфакс.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировали вдоль границ Калининградской области. Кроме того, американский беспилотник совершил пролеты вдоль границы Ленинградской области, находясь в воздушном пространстве Эстонии.

Тем временем вблизи побережья Крыма провели длительные полеты самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Самолеты осуществляли полеты вдоль побережья полуострова от его западной оконечности до Керченского пролива. При этом американский морской разведчик P-8A Poseidon временами приближался к Крыму в районе Севастополя на расстояние около 38 км.

Накануне американские военные самолеты провели полеты вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.