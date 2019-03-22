Нетаньяху может оказаться втянутым в очередной скандал
Немецкая прокуратура подтвердила, что расследует продажу трех подводных лодок Израилю в 2017 году - потенциальный коррупционный скандал с участием соратников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает AFP.
«Публикации дали повод для предварительного расследования», - заявил представитель прокуратуры Бохума, специализирующейся на делах о финансовой коррупции.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что власти страны расследуют крупный военный контракт, касающийся продажи немецких подводных лодок Израилю. Дело, известное как «3000», сфокусировано на подозрении в коррупции, связанной с продажей трех подводных лодок класса «Дельфин» и четырех военно-морских судов «Саар-6», построенных немецким промышленным гигантом Thyssenkrupp на сумму около двух миллиардов долларов.
На прошлой неделе бывший сотрудник Thyssenkrupp Майкл Ганор был арестован в Израиле после того, как сообщил полиции о своем намерении «изменить версию, которую он дал в ходе расследования».
Нетаньяху может оказаться замешанным в скандал, так как несколько его родственников и близких партнеров причастны к этому делу.
В ноябре полиция заявила, что есть доказательства против ряда подозреваемых, в том числе двоюродного брата Нетаньяху и адвоката Дэвида Шимрона. Нетаньяху был допрошен в качестве свидетеля по делу и не считался подозреваемым.
Его главный политический конкурент Бенни Ганц, бывший глава штаба Армии обороны Израиля, на прошлой неделе призвал провести полное расследование этого дела.
Напомним, что выборы в Израиле состоятся 9 апреля.