Нетаньяху может оказаться втянутым в очередной скандал

«Публикации дали повод для предварительного расследования», - заявил представитель прокуратуры Бохума, специализирующейся на делах о финансовой коррупции.

Немецкая прокуратура подтвердила, что расследует продажу трех подводных лодок Израилю в 2017 году - потенциальный коррупционный скандал с участием соратников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает AFP.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что власти страны расследуют крупный военный контракт, касающийся продажи немецких подводных лодок Израилю. Дело, известное как «3000», сфокусировано на подозрении в коррупции, связанной с продажей трех подводных лодок класса «Дельфин» и четырех военно-морских судов «Саар-6», построенных немецким промышленным гигантом Thyssenkrupp на сумму около двух миллиардов долларов.

На прошлой неделе бывший сотрудник Thyssenkrupp Майкл Ганор был арестован в Израиле после того, как сообщил полиции о своем намерении «изменить версию, которую он дал в ходе расследования».

Нетаньяху может оказаться замешанным в скандал, так как несколько его родственников и близких партнеров причастны к этому делу.

В ноябре полиция заявила, что есть доказательства против ряда подозреваемых, в том числе двоюродного брата Нетаньяху и адвоката Дэвида Шимрона. Нетаньяху был допрошен в качестве свидетеля по делу и не считался подозреваемым.

Его главный политический конкурент Бенни Ганц, бывший глава штаба Армии обороны Израиля, на прошлой неделе призвал провести полное расследование этого дела.

Напомним, что выборы в Израиле состоятся 9 апреля.