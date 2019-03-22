Сборная Азербайджана отправляется на Гран-при во Францию

Нашу страну под руководством главного тренера Марианы Василевой представят Зохра Агамирова, которая выступит в индивидуальных соревнованиях, и групповая команда в составе Алии Пашаевой, Сияны Василевой, Дианы Ахмедбейли, Айшан Байрамовой и Зейнаб Гумметовой.

30-31 марта во французском Тье пройдет традиционный турнир Гран-при по художественной гимнастике, в котором примут участие и азербайджанские спортсменки.

30 марта пройдут квалификационные соревнования, а 31-го – финалы. Наша групповая команда выступит с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав.

Всего в Гран-при ожидается участие спортсменок из примерно 20 стран. Наши гимнастки сейчас ведут подготовку к домашним Кубку мира и чемпионату Европы, которые пройдут в Баку соответственно 26-28 апреля и 16-19 мая.

Между тем на днях во Франции прошел еще один международный турнир по художественной гимнастике. В городе Корбей-Эссон выступали Вероника Гудис, Дарья Сорокина, Нармин Байрамова, Арзу Джалилова и Нармина Самедова.

Соревнуясь среди юниорок, Арзу Джалилова отличилась своим выступлением с лентой и булавами и завоевала две бронзовые медали. Также она заняла 6-е место со скакалкой. Нармина Самедова вышла в финал с мячом, где заняла 5-е место.

В соревнованиях сеньорок Вероника Гудис стала 6-й с мячом, а Дарья Сорокина завершила турнир на 7-м месте с булавами.

Не отдыхала в эти праздничные дни и команда Азербайджана по спортивной гимнастике, которая выступала на Кубке мира в столице Катара Дохе. Самый лучший результат показала Марина Некрасова. В опорном прыжке Марина пробилась в финал с 6-го места. На заключительном этапе гимнастка набрала 13,216 балла и завершила соревнования на 8-й позиции.