Бывшего российского министра обвинили в миллиардных хищениях

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество", - сообщила она.

По данным следствия, в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов похитил у данных компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

"Совершая хищение в составе преступного сообщества, денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащих организациям "СИБЭКО" и "РЭС", в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Действия фигурантов квалифицированы по частям 2,3 ст. 210 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Создание и участие в преступном сообществе", "Мошенничество")", - сообщила Петренко.

Сейчас с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ.