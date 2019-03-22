Сын Михаэля Шумахера дебютирует в "Формуле-1" за рулем Ferrari

Мик Шумахер отработает на тестах "Формулы-1" после этапа в Бахрейне за рулем Ferrari, сообщила во вторник итальянская команда, передает Интерфакс.

"Мик Шумахер впервые будет управлять Ferrari SF90 в первый день тестов 2 апреля после Гран-при Бахрейна. Немец, который в этом году будет выступать в "Формуле-2" за команду Prema и является слушателем академии Ferrari, проведет за рулем машины "Формулы-1" два дня. После первого дня тестов в составе Ferrari, во второй день тестов он сядет за руль Alfa Romeo", - говорится в заявлении команды.

Шумахеру 20 лет, он является действующим чемпионом европейской "Формулы-3", где выступал в одной команде с россиянином Робертом Шварцманом, также слушателем академии Ferrari.

Отец Мика Шумахера - Михаэль - дебютировал за команду из Маранелло 24 года назад. Выступая за Ferrari, он завоевал пять из семи титулов чемпиона мира, являясь самым успешным гонщиком в истории "Формулы-1". В настоящее время немец продолжает бороться с последствиями тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года при катании на горных лыжах.