Израиль продолжает стягивать войска к сектору Газа

Израильская армия объявила о переброске дополнительных сил к сектору Газа, несмотря на затишье, установившееся после обмена ударами с палестинскими боевиками, передает РИА Новости.

С вечера понедельника и до раннего утра вторника военные бомбили десятки объектов группировок анклава, которые ответили несколькими ракетными залпами по приграничным районам Израиля.

"Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави приказал в качестве подкрепления передислоцировать в южный регион штаб пехотной бригады и артиллерийский батальон", - сказано в пресс-релизе армии.

Наращивание сил началось еще накануне с переброски на юг пехотной и бронетанковой бригад. Авиви также утвердил дополнительный призыв резервистов и отменил ротацию ряда армейских батальонов, которая была запланирована на эту неделю.

Несмотря на затишье, израильские политики и военные пока не объявляли об окончании нынешнего раунда противостояния и, напротив, говорят о готовности расширить операции против боевиков, не исключая перехода от дистанционных ударов к наземному вторжению. Эскалация началась со вчерашнего обстрела густонаселенного центра Израиля, где ракета разрушила деревенский дом и ранила семь человек.