Хуан Гуайдо о прибытии российских военных: «Мадуро не доверяет своим солдатам»

Прибытие двух российских самолетов с военнослужащими и грузом в Венесуэлу является свидетельством того, что президент Николас Мадуро не доверяет собственным солдатам. Такое мнение во вторник выразил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления в Национальной ассамблеи, передает ТАСС.

«Кажется, что власти не доверяют боливарианским вооруженным силам, и поэтому они привезли иностранных солдат. Они говорили, что гуманитарная помощь является предлогом для вторжения и сами приглашают военных другого государства», - сказал Гуайдо, чье выступление транслировалось в парламентском Twitter.

Оппозиционер вновь призвал вооруженные силы перейти на свою сторону.

«Господа военные, вы все еще собираетесь продолжать защищать узурпатора, который не заботится о людях, который не доверяет вам?», - обратился Гуайдо.

Ранее газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Каракасе.

В распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики.