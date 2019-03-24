Эльнур Мамедов 00:10

Вчитываешься в отчет Государственного комитета по статистике, и не нарадуешься. Объем ВВП Азербайджана по итогам первых двух месяцев с начала года составил около 11,5 млрд. манатов, что на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. А объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 1163,8 маната. При этом 47,2% ВВП или 5,4 млрд. манатов сформированы в сфере промышленности, 5,4% или 620,2 млн. манатов - в строительстве, 3,2% или 367,5 млн. манатов - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,2% ВВП или 826,9 млн. манатов. Доходы населения возросли на 5,1%, а доходы на душу населения - на 4,2%, составив соответственно 7619,7 млн. манатов и 772,2 маната.

С бюджетом тоже все в порядке. Доходы государственного бюджета за 2 месяца составили 3 532,9 млн. манатов, расходы - 2 954,8 млн. манатов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 35,4% и 19,6% соответственно. Возросшие на 150 млн. манатов бюджетные поступления позволили правительству направить данные средства на социальные проекты. В целом же в бюджете сформировался остаток в размере 578,1 млн. манатов. А тут еще Всемирный банк объявил, что Азербайджан стал страной со средним уровнем дохода. На достигнутых успехах остановился в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз и президент Ильхам Алиев. По его словам, экономический рост налицо. Рост ВВП за два месяца нынешнего года на 3% глава государства назвал самым высоким показателем за последние годы. Еще больше, а именно на 4,6% увеличилось промышленное производство. Однако самый большой рост касается промышленного производства в ненефтяном секторе. Он составил 15,5%. Глава государства назвал это мировым рекордом и результатом проводимой в последние годы политики продуманных серьезных экономических реформ.

Все бы хорошо, но некоторые эксперты путем простых арифметических действий пытаются исказить действительность и опровергнуть слова главы государства. И ссылаются при этом на неопровержимую статистику. По их мнению, за два месяца темп роста нефтяного BBП (+4,9%) опередил не только общий рост экономики, но и уровень роста ненефтяного BBП (+1,4%). А доля нефти, нефтепродуктов и природного газа в структуре экспорта составила 91% (2,864 млрд. долларов), что на 2%-ных пункта выше показателя за соответствующий период прошлого года. Да, в этих цифрах из отчетов Госкомстата и Государственного таможенного комитета сомневаться не приходится. Но критики правительства и сами прекрасно знают, что они не во всем правы (если учесть объективные факторы в виде роста нефтяных цен и др.). И несмотря на это в течение долгого времени раздувают поднятую еще лет 20 назад проблему всецелой зависимости экономики Азербайджана от нефтяного фактора. Да так убежденно, что заставляют многих верить их искаженной статистике, построенной на основании официальной ее версии. Что за чушь, может подумать читатель. Но это действительно так. Ранее экономика страны действительно почти полностью зависела от нефтяного фактора, но впоследствии ее удалось диверсифицировать и решить эту проблему. И чтобы в этом убедиться, достаточно просто еще раз перелистать многостраничные статотчеты. Дело в том, что наши перекройщики официальных отчетов весь добавочный продукт, который производится Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), относят к нефтяному сектору. А SOCAR, как известно, является ведущим звеном азербайджанской экономики, явно претендуя на ее половину, что и видно из отчета Госкомстата. А что касается экспорта, то именно ее продукция в основном и закупается зарубежными странами. Но надо однозначно отметить, что Госнефтекомпания включает в себя многие структуры, которые не имеют отношения к нефти. Возьмем, к примеру, химическую отрасль, сосредоточенную в Сумгаите. Вряд ли кто сможет найти что-то общее между нефтью и производящимися здесь полимерами, удобрениями и прочими соединениями.