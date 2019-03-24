Евгений Бай, специально для haqqin.az 00:20

18-19 марта в Риме прошла российско-американская встреча, посвященная урегулированию кризиса в Венесуэле. И хотя по ее итогам не было зафиксировано согласие сторон, сам факт этого диалога весьма примечателен. До этого в Москве заявляли, что Россия и США, мол, придерживаются диаметрально противоположных позиций по Венесуэле, "но это не значит, что мы не должны разговаривать на эту тему". Позиция Москвы заключается в том, что правительство Мадуро и оппозиция, возглавляемая Хуаном Гуайдо должны немедленно начать диалог с целью урегулирования кризиса. Кремль отвергает все виды силового давления и угрозы США в адрес Мадуро. Вашингтон же настаивает на проведении досрочных выборов, уходе Мадуро, которого он считает, как и венесуэльская оппозиция "узурпатором".

"Москву интересуют только деньги" Однако за внешней риторикой скрывается заметное изменение настроения Кремля в отношении Мадуро и возникшие в Москве сомнения в устойчивости его режима на фоне резкого усиления американского экономического давления и полной потери правительством доверия в стране. Это изменение заметили именитые американские эксперты, которые считают проведенную в Риме встречу важным первым шагом на пути смены режима в Каракасе. «Сам факт того, что Москва согласилась провести такую встречу-плохой знак для Мадуро», - говорит в интервью haqqin.az Хосе Карденас, в прошлом занимавший важные посты в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США. - Россия, похоже готова рассмотреть все возможные варианты" решения кризиса в Венесуэле. На словах Москва демонстрирует готовность защищать Мадуро. Но, как считает в прошлом заместитель госсекретаря по Западному полушарию Отто Рейх, "настоящие интересы России -это не то, о чем говорили, высокие чины успокаивая Каракас. Путина интересует прежде всего экономические интересы России в Венесуэле, те деньги, которые были инвестированы в эту страну, приобретения, которые там были сделаны и в конечном счете ему не важно, кто ему предоставит гарантии безопасности этих инвестиций и возврата кредитов – Мадуро или кто-то другой". Как считают наблюдатели главным для Москвы на встрече в Риме было донести до Абрамса то, что "Россия имеет большое влияние на Венесуэлу и потому ее интересы должны быть соблюдены при любом варианте переходного периода в этой стране". "ГАЗПРОМБАНК" уходит За несколько дней до римской встречи о своем уходе из Венесуэлы заявил российский Газпромбанк (ГПБ). Руководство Газпромбанка объявило, что оно избавилось от участия в совместном проекте с венесуэльской нефтяной госкомпанией Petroleos de Venezuela - Petrozamora. По словам представителя банка, ГПБ больше не имеет инвестиционных проектов в Венесуэле. Таким образом, из российских компаний крупные активы в стране остались только у «Роснефти». Детище Игоря Сечина осталось единственной из пяти российских компаний, которые в 2005-2006 годах с большой помпой основали консорциум в Венесуэле (в него помимо "Роснефти" входил "Лукойл", "Сургутнефтегаз", ТНК-BP и ГПБ). Впоследствии "Роснефть", вложившая в нефтяные поля Ориноко около 17 миллиардов долларов, как кукушонок выбросила из гнезда всех своих конкурентов за исключением Газпромбанка. Но теперь на волне беспрецедентного экономического и политического кризиса и он покидает проект Petrozamora, являющийся крупнейшим добывающим предприятием с иностранным капиталом в Венесуэле (его добыча в 2017 году составила 102,2 тыс. баррелей нефти в сутки).

По данным Reuters, ГПБ вышел из Petrozamora тогда, когда США в январе ввели новый пакет санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. А в марте под санкции за связь с Венесуэлой попал российский «Еврофинанс Моснарбанк». В Вашингтоне говорили, что "Еврофинанс" является «спасательным тросом» для режима Николаса Мадуро, чьи сторонники якобы используют его для отмывания денег. Таким образом, можно свидетельствовать о том, что российские компании всерьез восприняли угрозу экономических санкций США за сделки с Венесуэлой. Но одновременно это еще один плохой сигнал для Мадуро: из Венесуэлы уходит российский банк, в котором 100 процентов привилегированных акций принадлежат российскому Минфину. Как считает ряд российских экспертов, Кремль, возможно, косвенно вынес таким образом свой вердикт Мадуро. «Роснефть» по-прежнему тесно сотрудничает с Каракасом. Госсекретарь Майк Помпео обрушился с критикой на «Роснефть» за помощь «режиму Мадуро» и намекал на возможность санкций против компании за то, что она покупает венесуэльскую нефть. «Роснефть», в свою очередь, подчеркивала, что ее деятельность осуществляется по контрактам, вступившим в силу до введения январских санкций.

Однако будущее "Роснефти" в Венесуэле и в самих США совсем не выглядит безоблачной. Американские власти будут предпринимать все, чтобы лишить российскую компанию 49 процентов залоговых акций в нефтяной компании CITGO, действующей на территории США. Недавно руководство и активы этой компании, являющейся главным бриллиантом в венесуэльской нефтяной короне перешло в руки оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо. Одновременно крупнейшие индийские компании, с которыми связан Сечин, отказываются от покупок венесуэльской нефти, опасаясь американских санкций. А они более чем вероятны. Почему? Читайте дальше. Возникает российский фактор. Конгресс на стороне Трампа Конгресс США, нижняя палата которого противостоит президенту Трампу по множеству вопросов, полностью солидарен с Белым домом в отношении ужесточения санкций против венесуэльских властей. А под эти санкции могут попасть и российские граждане. Так на Капитолии представили законопроект о введении ограничений на въезд в страну для россиян и граждан других стран, которые «оказывают влияние в Венесуэле». Документ, автором которого стал член палаты представителей от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц, намекавший на возможность санкций против компании за то, что она покупает венесуэльскую нефть. «Роснефть», в свою очередь, подчеркивала, что ее деятельность осуществляется по контрактам, вступившим в силу до введения январских санкций.