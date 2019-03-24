Турция все больше отдаляется от Запада наша аналитика
Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен ситуацией в Турции. Как заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс, турецкая экономика существенно замедляется, и правительству необходимо оперативно и правильно отвечать на эти вызовы. Отметим, что экономика страны уже не первый год действительно вызывает беспокойство, а МВФ уже не первый раз обращается к Анкаре с подобным призывом. Но власти Турции упорно оставляют без внимания все призывы и рекомендации этой международной структуры, призванной предотвращать возможные кризисы.
Действительно, экономику братской Турции трясет сильно. Страна впервые за 10 лет столкнулась с технической рецессией: ВВП страны снижался два последних квартала подряд на фоне валютного кризиса и резкого повышения процентных ставок. В четвертом квартале 2018 года ВВП потерял 2,4% с поправкой на сезонные колебания после сокращения на 1,1% в июле-сентябре. А в годовом выражении турецкий ВВП сократился впервые за более чем два года. При этом ВВП на душу населения составил в долларовом выражении 9632 доллара в 2018 году против 10597 долларов в 2017 году. А дефицит платежного баланса - один из важнейших показателей - составил в прошлом году 21,592 млрд долларов.
Рост турецкой экономики в 2018 году стал минимальным за последние десять лет. А турецкая лира в прошлом году обесценилась по отношению к доллару и евро почти на 30%. И по оценкам многих аналитиков, спад может продолжиться и в первой половине 2019 года.
Естественно, что спад - в сочетании с потребительской инфляцией более 20% - привел к снижению занятости. Уровень безработицы в декабре достиг 13,5%, что красноречиво говорит о глубине экономического кризиса в стране. Число безработных подскочило до 4,3 млн человек с почти 3,3 млн за тот же месяц в 2017 году, а уровень безработицы за этот период вырос до 13,5% с 10,4%. Таким образом, число безработных за год увеличилось более чем на 1 млн человек. Из них 633 тыс. человек потеряли работу, а 378 тыс. человек пришли на рынок труда, но не смогли трудоустроиться. Рост уровня безработицы отмечается во всех секторах экономики. Причем, доля молодых людей, не трудоустроенных и не получающих образование, достигла 24,9%.
Правда, по данным Института статистики Турции, в прошлом году экономика выросла на 2,6%, чему могли бы позавидовать многие страны. Но все дело в том, что это стало минимальным ростом за последние 10 лет. А если учесть, что в 2016 году рост ВВП страны составлял более 10%, а в 2017 году упал уже до 7,4%, то это может служить сигналом наметившейся тенденции к снижению.
Но совсем другого мнения придерживается глава Минфина Турции Берат Албайрак, заявивший 11 марта, что худшее для экономики уже позади. И обещал улучшения ситуации сразу же после апреля. Но это заявление многие считают политически мотивированным, так как уже 31 марта в стране должны пройти выборы на муниципальном уровне, и слабые экономические данные могут подорвать доверие к власти перед голосованием.
По его словам, в рамках новой экономической программы Анкара будет продолжать осуществлять политику, которая сократит дефицит счета текущих операций, увеличит производство с добавленной стоимостью и повысит благосостояние народа. Албайрак, видимо, имел в виду три основных постулата новой среднесрочной экономической программы страны, которые он сам и озвучил 20 сентября 2018 года. Это - баланс, дисциплина и реформы. Новая программа предусматривает рост экономики Турции в 2019 году на 2,3%, в 2020 году - на 3,5%, а в 2021 году - на 5%.
А что касается безработицы, по призыву президента Эрдогана правительство и Союз палат и товарных бирж Турции (TOBB) начали большую кампанию по повышению занятости. Поставленная на этот год цель - создать 2,5 млн новых рабочих мест. Глава TOBB Рифат Хисарциклиоглу даже призвал владельцев малого бизнеса нанять хотя бы одного дополнительного работника "для улучшения бизнеса и содействия экономическому росту". Причем правительство обещает выплачивать в течение 3 месяцев зарплату новым сотрудникам, принятым на работу до 30 апреля, а также их налоги и пенсионные взносы. То есть выплачивать минимальную зарплату в размере 2021 лиры ($370) и 1113 лир ($204) в виде налогов и пенсионных взносов на человека. Меры действительно невиданные. Новый сотрудник первые 3 месяца ничего не будет стоить работодателю, а в течение последующих 9 месяцев (или 15 месяцев в случае женщин, инвалидов и молодых мужчин в возрасте 18-25 лет) правительство будет продолжать оказывать поддержку в форме уплаты налогов и пенсионных взносов, а работодатель будет выплачивать лишь зарплату. Расходы на проведение кампании будут покрываться Фондом страхования от безработицы. Насколько эффективной окажется программа стимулирования - покажет время.
Но в любом случае Анкара не намерена идти на уступки МВФ и другим международным институтам, считая это очередной ловушкой для себя, куда ее хотят загнать на Западе. Экономические сложности, вызванные американскими санкциями, президент Эрдоган намерен преодолевать собственными силами. Да и не могла Анкара обратиться за помощью к МВФ, который традиционно требует от нуждающихся в этом стран сокращения социальных выплат населению, что чревато для правящей политической партии потерей голосов. Но выборы уже на финишной прямой, а политика Турции не меняется. Сегодня ясно можно видеть, как она все больше отходит от Запада, инструментом давления которого считает и МВФ. Но и на Востоке ее с распростертыми объятиями в нынешнее сложное время встречать никто не собирается, и Анкаре предстоит преодолеть еще большее сопротивление.