Эльдар Алиев 00:47

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен ситуацией в Турции. Как заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс, турецкая экономика существенно замедляется, и правительству необходимо оперативно и правильно отвечать на эти вызовы. Отметим, что экономика страны уже не первый год действительно вызывает беспокойство, а МВФ уже не первый раз обращается к Анкаре с подобным призывом. Но власти Турции упорно оставляют без внимания все призывы и рекомендации этой международной структуры, призванной предотвращать возможные кризисы.

Действительно, экономику братской Турции трясет сильно. Страна впервые за 10 лет столкнулась с технической рецессией: ВВП страны снижался два последних квартала подряд на фоне валютного кризиса и резкого повышения процентных ставок. В четвертом квартале 2018 года ВВП потерял 2,4% с поправкой на сезонные колебания после сокращения на 1,1% в июле-сентябре. А в годовом выражении турецкий ВВП сократился впервые за более чем два года. При этом ВВП на душу населения составил в долларовом выражении 9632 доллара в 2018 году против 10597 долларов в 2017 году. А дефицит платежного баланса - один из важнейших показателей - составил в прошлом году 21,592 млрд долларов. Рост турецкой экономики в 2018 году стал минимальным за последние десять лет. А турецкая лира в прошлом году обесценилась по отношению к доллару и евро почти на 30%. И по оценкам многих аналитиков, спад может продолжиться и в первой половине 2019 года. Естественно, что спад - в сочетании с потребительской инфляцией более 20% - привел к снижению занятости. Уровень безработицы в декабре достиг 13,5%, что красноречиво говорит о глубине экономического кризиса в стране. Число безработных подскочило до 4,3 млн человек с почти 3,3 млн за тот же месяц в 2017 году, а уровень безработицы за этот период вырос до 13,5% с 10,4%. Таким образом, число безработных за год увеличилось более чем на 1 млн человек. Из них 633 тыс. человек потеряли работу, а 378 тыс. человек пришли на рынок труда, но не смогли трудоустроиться. Рост уровня безработицы отмечается во всех секторах экономики. Причем, доля молодых людей, не трудоустроенных и не получающих образование, достигла 24,9%.

Правда, по данным Института статистики Турции, в прошлом году экономика выросла на 2,6%, чему могли бы позавидовать многие страны. Но все дело в том, что это стало минимальным ростом за последние 10 лет. А если учесть, что в 2016 году рост ВВП страны составлял более 10%, а в 2017 году упал уже до 7,4%, то это может служить сигналом наметившейся тенденции к снижению. Но совсем другого мнения придерживается глава Минфина Турции Берат Албайрак, заявивший 11 марта, что худшее для экономики уже позади. И обещал улучшения ситуации сразу же после апреля. Но это заявление многие считают политически мотивированным, так как уже 31 марта в стране должны пройти выборы на муниципальном уровне, и слабые экономические данные могут подорвать доверие к власти перед голосованием.