В России снегоуборщик столкнулся с военным самолетом

В Ульяновске на стоянке аэродрома снегоуборочный «КамАЗ» столкнулся с Ту-154, принадлежащем Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Ульяновского гарнизона.

Инцидент произошел днем 26 марта на стоянке аэродрома. Водитель грузовика совершил неудачный маневр и задел лайнер. «Самолет, который 26 марта на стоянке аэродрома города Ульяновска был задет снегоуборочным автомобилем, повреждений не получил. После проверки технического состояния самолет будет задействован по предназначению», — рассказали в гарнизоне.

Водителю грузовика была оказана медицинская помощь, угрозы его здоровью нет, уточнили военные. Источник ТАСС в экстренных службах ранее сообщал, что водитель был доставлен в госпиталь.