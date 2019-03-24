25 марта 2019 года МГУ имени М.В.Ломоносова стал площадкой для Международного форума «Университеты, общество и будущее человечества». Собрав более 1,5 тысячи участников и гостей, из которых около 100 человек представляли зарубежные страны и международные организации, форум стал вкладом Московского университета в осмысление феномена высшего образования в глобальном мире.

В своей речи азербайджанский ученый задалась вопросом: «Как же добиться главного результата – той точки позитивного перелома – когда обретённые знания обогащают и просветляют сознание и разум человека? Ведь именно сознание дальше будет главным рулевым, и оно поведёт знание по той или иной дороге. Иными словами, как выучить, образовывать не просто конкретного специалиста, а также человека с моральными принципами и добродетелями в душе и голове?» Н.Пашаева отвечает на поставленный философский вопрос: «Если рассмотреть этот вопрос в масштабах истории, то мы ясно увидим различие процессов, где первым импульсом и базой были не только знания, но и крепкая совесть, сила разума плюс мораль. Мы, филологи, в советское время годами пользовались искусственной методологией соцреализма. Принцип «оптимизма советской литературы» таил в себе не только фальшивую научную формулировку, доктрину. Этот штамп также нередко искажал сознание молодого человека и делал бескомпромиссными людей старого мышления. Оставалось еще много препятствий для тех, кто думал иначе и писал иначе. Ибо мир, который сотворили искаженные теоретические знания, не замыкались и не заканчивались на литературоведческих учебниках. Такие знания исказили в свое время сознание миллионов, и только решающее влияние предшественников-учёных, реально свободных от идеологических догм, установок и методологий вносило баланс, который никому не удавалось нарушить».

Наргиз Пашаева озвучила перед мировой научной элитой еще один многозначный вопрос относительно возможности правильного управления сознанием масс с помощью знаний и образования в ХХI веке: «На этот непростой вопрос ответ должен быть, безусловно, положительным. Иначе знания потеряют свою главную миссию – ту силу, которая должна обеспечить обществу его достоинство, покой, благосостояние и веру. В текущем положении вещей в мире эти высшие принципы скептики могут называть наивными и неэффективными. И не секрет, что порой подобные скудные мысли собирают армию единомышленников. Самое трудное в процессе образования - не дать скатиться современному обучению до разрушающего, циничного прагматизма и практицизма. Душа, человеческая натура, личность в системе образования являются главными влияющими факторами на гарантию качества, надёжность и функциональность этого нелёгкого процесса».

По словам Н.Пашаевой, с раннего детства любой человек сначала теоретически, а потом и реально, сталкивается с фактом неоднозначности и порой тяжести реальных жизненных событий и ситуаций. И никто не сможет сказать, какими критериями внутренней самоорганизации и самодисциплины будут обусловлены поступки и действия индивидуума в той или иной ситуации. В идеале именно первые шаги в школу, и дальше путь по ниве обретения знаний не в малой степени должны готовить человека в большой мир, стимулируя в нём лучшие качества. На этом этапе важны не только книжные мудрости - очень важен опыт личного общения с теми людьми, кто является носителями тех или иных знаний. Их философия жизни, взгляды, внутренний мир и принципы. Важна сама образовательная среда и атмосфера вокруг, дух, энергетика веры в силу знаний.

Азербайджанский академик особо подчеркнула роль гуманитарной науки в век инноваций: «Этические, нравственные, духовные постулаты гуманитарных учений, критерии оценок, школа ценностей гуманитарных наук играют роль тормозов, когда эйфория, пусть даже гениального ума, может не устоять соблазну проехать на красный предупредительный знак. Мы знаем, что не существует идей абсолютно общих для всех. Также нам известно, что знания не бывают врождёнными и, следовательно, нравственные принципы также не могут быть врождёнными». В подтверждении своих научных выводов, Н.Пашаева процитировала автора концепции сенсуализма в философии Нового времени, английского учёного и мыслителя ХVII века Джона Локка: «Если же у кого-нибудь есть врождённые идеи, я был бы рад узнать от него, каковы они и сколько их». То есть, врождёнными они быть не могут.

И Н.Пашаева обращается к научной формуле Аристотеля: «Ум приобретает идеи, когда начинает воспринимать».

Какой же должна быть платформа в процессе современного образования? Выводы Н.Пашаевой более чем однозначны - общность восприятий, идей и нравственных правил, которые требуют более активного и глубокого проявления и применения на практике. И конечно же, стимуляция через знания, веру в просветлённое нравственностью сознание и человеческий разум.

Наргиз Пашаева призвала с высокой трибуны: «Людям надоели ненависть, убийства и международные интриги! Нам не хотелось бы, чтобы будущие поколения имели отдалённые и туманные представления о важности гуманитарного восприятия и нравственного осмысления приобретённых знаний. Книги порой тоже могут содержать ошибки. Знания тоже могут быть неверными в той или иной степени на каком-то этапе. Сейчас нередко дети учат нас осваивать электронную технику. Но обряд передачи нравственных, восходящих ценностей, должен ложится на тех, кто выбрал своим призванием обучать и образовывать личность, будущие поколения. Некую сакральность этой мысли, возложенную на воображаемый алтарь, не смогут остановить никакие грядущие высокотехнологические революции. Ибо вдохновение разума питается духовными импульсами. Побольше духовности, эстетического воспитания, креативности, абстрактного мышления, воображения, фантазий ума, любви к жизни через социальную раскрытость могут способствовать формированию гармоничной личности. Тогда фонарь Диогена, зажжённый днём, будет находить того, кого ищет».

В конце своей речи Наргиз Пашаева особо отметила выдающиеся научные достижения ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего.

«Если бы не Вы, который отдал 60 лет своей жизни и деятельности Московскому Университету, многое не сложилось бы, многого не случилось бы, много хорошего было бы утеряно навсегда. Возглавив МГУ в непростые годы, Вы сумели отстоять его структуру, уникальный университетский дух, традиции и научные атмосферу. На сегодняшний день Московский Университет в рядах самых лучших университетов мира, и это Ваша заслуга, дорогой Виктор Антонович, а также всех людей Московского Университета! Бесспорно, не было бы и Бакинского филиала МГУ без Вас, дорогие коллеги! Эти 10 с лишним лет, что нас объединяют, мы шли вместе не только по дороге своих профессий, но и по дороге Жизни», - цитирует haqqin.az выступление академика Н.Пашаевой.