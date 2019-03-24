В Баку объявлена война антисанитарии и строго наказаны чиновники

На совещании было отмечено, что для проверки санитарных условий районов и поселков города со стороны ИВ была создана специальная комиссия.

В Исполнительной власти города Баку с участием руководителей хозяйств и служебных участков районов столицы прошло специальное совещание, посвященное ситуации с санитарной чистотой.

В результате рейдов, проведенных со стороны комиссии, было установлено, что в целом ситуация является удовлетворительной, однако на некоторых территориях и в частности некоторых поселках существуют проблемы и свалки, вызывающие беспокойство.

На совещании были продемонстрированы фотоматериалы, отражающие ситуацию, даны соответствующие поручения по устранению недостатков и ситуация была взята под серьезный контроль.

Из-за неудовлетворительной ситуации с чистотой на доверенных территориях начальнику жилищно-коммунального хозяйства Ясамальского района Руфату Ахмедову было сделано серьезное предупреждение. Кроме того, был вынесен выговор представителю главы ИВ Сураханского района по поселку Зых Сафе Иманову. ИВ Сураханского района было рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании его на должности.

В то же время за допущенные недостатки со своей должности был освобожден начальник жилищно-коммунального хозяйства Гарадагского района Расим Ахмедов. Ряду других должностных лиц было сделано предупреждение и поручено в течение одного месяца устранить выявленные проблемы.