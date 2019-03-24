В Баку объявлена война антисанитарии и строго наказаны чиновники
В Исполнительной власти города Баку с участием руководителей хозяйств и служебных участков районов столицы прошло специальное совещание, посвященное ситуации с санитарной чистотой.
На совещании было отмечено, что для проверки санитарных условий районов и поселков города со стороны ИВ была создана специальная комиссия.
В результате рейдов, проведенных со стороны комиссии, было установлено, что в целом ситуация является удовлетворительной, однако на некоторых территориях и в частности некоторых поселках существуют проблемы и свалки, вызывающие беспокойство.
На совещании были продемонстрированы фотоматериалы, отражающие ситуацию, даны соответствующие поручения по устранению недостатков и ситуация была взята под серьезный контроль.
Из-за неудовлетворительной ситуации с чистотой на доверенных территориях начальнику жилищно-коммунального хозяйства Ясамальского района Руфату Ахмедову было сделано серьезное предупреждение. Кроме того, был вынесен выговор представителю главы ИВ Сураханского района по поселку Зых Сафе Иманову. ИВ Сураханского района было рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании его на должности.
В то же время за допущенные недостатки со своей должности был освобожден начальник жилищно-коммунального хозяйства Гарадагского района Расим Ахмедов. Ряду других должностных лиц было сделано предупреждение и поручено в течение одного месяца устранить выявленные проблемы.
Также было отмечено, что по заказу ИВ городу Баку известная британская компания Mott MacDonald разрабатывает концепцию по вывозу и управлению бытовыми отходами в Баку.
По признанию ведущих специалистов и руководства этой международно признанной компании, несмотря на большую территорию, сложный ландшафт и ветреную погоду, ситуация с санитарной чистотой в Баку находится на удовлетворительном уровне. Но т.к. ситуация не полностью устраивает ИВ города, внимание и контроль за этой сферой будут повышены.
На совещании было отмечено, что в городе продолжают устанавливать новые контейнеры для бытовых отходов, а первый этап реформирования сферы управления бытовыми отходами будет завершен к сентябрю.
В конце совещания было объявлено о проведении месяцев чистоты в Баку.