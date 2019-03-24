Трамп потребовал отправить американцев на Луну любой ценой

Первая женщина и первый мужчина на Луне будут американцами. Их доставят американские ракеты с американской земли, сообщил вице-президент США Майк Пенс в Twitter.

По его словам, в программе администрации Дональда Трампа есть установка — вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года.

Политик добавил, что на эту цель будут выделены «любые необходимые средства».

Ранее в NASA сообщали, что планируют отправить своих астронавтов на Луну к 2028 году. В 2025 году на орбите спутника должна заработать станция Lunar Orbital Platform — Gateway с четырьмя астронавтами на борту.