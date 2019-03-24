Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили

В Тбилиси на 88-м году жизни умер актер Нодар Мгалоблишвили, передает грузинский Первый канал. Причины смерти заслуженного артиста Грузии не сообщаются, однако грузинские СМИ пишут, что последние месяцы актер тяжело болел.

Нодар Мгалоблишвили в кино впервые снялся в 1958 году. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.

Он также снимался в десятках советских и грузинских фильмов, а позднее в российских кинофильмах и телесериалах.