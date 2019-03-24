Сирия потребовала срочного созыва Совбеза ООН по Голанам

Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот, над которыми США признали суверенитет Израиля, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Из сообщения следует, что дату заседания должна назначить Франция, которая сейчас председательствует в Совете.

25 марта президент США Дональд Трамп в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Пять европейских государств, которые входят в Совбез, не поддержали заявление США по Голанским высотам. Это Британия, Франция, Бельгия, Германия и Польша. Они выразили беспокойство в связи с тем, что демарш Соединенных Штатов может вызвать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. И заявили, что позиция европейских государств не изменилась.

Голанские высоты были частью Сирии, однако в ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль занял две трети их территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, согласно которому Голаны относятся к израильской юрисдикции. Совет Безопасности ООН счел это аннексией.