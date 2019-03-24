США сняли запрет на покупку узбекского хлопка

Департамент труда США принял окончательное решение по выводу узбекского хлопка из Перечня Исполнительного приказа №13126 – президентского акта, запрещающего госзакупки в США товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда.

Хлопок, произведенный в Узбекистане, был включен в данный список в 2010 году.

Открытое общественное обсуждение указанного вопроса было инициировано американским ведомством в конце июля прошлого года. В его ходе, по данным Департамента труда США, проанализированы в том числе мнения правозащитных организаций - международной коалиции «Cotton Campaign» и «Международного форума за права трудящихся» (ILRF), а также официальные комментарии, представленные дипмиссией Узбекистана в Вашингтоне.

Комментируя ряд доводов коалиции «Cotton Campaign» о преждевременности принятия подобного решения, американское ведомство указало на единичность случаев детского труда, повышение эффективности проводимых расследований и судебного преследования правонарушителей. При этом особо подчеркивалось, что в отличие от предыдущих лет расследования проводились на основе фактов, выявленных гражданскими активистами.

В решении также констатируется успешное внедрение Механизма обратной связи, системы «горячей линии» государственной инспекции труда, «юридических клиник» в регионах при Федерации профсоюзов Узбекистана, а также «народных приемных» президента, позволяющих эффективно выявлять случаи нарушения прав трудящихся и реагировать на них.