В Баку официально подтвердили скорую встречу Алиева и Пашиняна
МИД Азербайджана официально подтвердил информацию о проведении встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"На основании предложения, поступившего от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, достигнута договоренность о проведении 29 марта в Вене, столице Австрии, встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с целью обсуждения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД.