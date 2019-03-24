«Всех под нож! Всех до единого! Наручники и уголовное дело!»: Лукашенко, коровы и сельское хозяйство pic.twitter.com/V7xv3bY2Bi

Глава белорусского государства без предупреждения наведался в коровник и на машинный двор.

Глядя на грязных, еле передвигающих ноги коров, Лукашенко не сдержал эмоций и назвал условия содержания животных в коровнике "концлагерем".

«Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину!» — посетовал президент, возмутившись, что помещения для содержания животных и самих коров не чистят должным образом.

Недолго думая, он потребовал отправить "под нож" - в отставку - сразу трех человек, включая губернатора области Владимира Доманевского.

«Вечером чтоб у меня лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Помимо губернатора и прочих, тут были люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож. Всех до единого. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона», — высказался Лукашенко.