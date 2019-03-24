В столице Ингушетии - Магасе минувшей ночью и в среду утром силовики трижды пытались выдавить протестующих с центральной площади, что привело к столкновениям, пишет «Росбалт».

Глава правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов рассказал «Медиазоне», что третья попытка штурма около 07:00 была наиболее массовой.

«Они попробовали окружить митингующих, насколько я понимаю, есть пострадавшие. Потому что и в толпу, и из толпы полетело все подручное, стулья и так далее», — сказал Муцольгов.

По его словам, третья попытка также оказалась неудачной, тогда власти пообещали разрешить провести через пять дней новый митинг. После этого собравшиеся разошлись.