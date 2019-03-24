Один из лидеров армянской диаспоры в США обвиняется в мошенничестве

Федеральные прокуроры в Манхэттене и Лос-Анджелесе предъявили обвинения в вымогательстве и мошенничестве адвокату Майклу Авенатти, связанному с делом Майкла Коэна. Предполагается, что он с помощью угроз пытался вытребовать у Nike $20 млн.

Авенатти был арестован в понедельник утром в Манхэттене. Как сообщает CNN, Nike в предъявленном иске утверждает, что несколько дней назад адвокат Авенатти встретился с неназванным адвокатом компании и пригрозил обнародовать негативную информацию о Nike, если компания не заплатит ему.

«Я пойду и возьму $10 млрд с рыночной капитализации вашего клиента ... Я не играю в игры. Вы, ребята, знаете достаточно, чтобы понять, что у вас серьезная проблема. И она стоит того, чтобы я ее раскрыл», — якобы сказал Авенатти. Правоохранители сочли информацию, изложенную в иске Nike, достойной реагирования и произвели арест подозреваемого адвоката.

The Wall Street Journal называет соучастником Авенатти известного члена армянской диаспоры, адвоката Марка Герагоса, защищавшего в разное время таких знаменитостей, как Джусси Смоллетт, Вайнона Райдер, а ранее самого Майкла Джексона. По словам издания, Марк Герагос присоединился к Авенатти во время встречи 19 марта в Нью-Йорке с адвокатами Nike, чтобы озвучить угрозы компании. Герагос может отправиться в тюрьму вслед за Авенатти.