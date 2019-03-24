Ильхам Алиев соболезнует Роухани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения, произошедшего на юго-западе страны, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин президент, известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в вашей стране природного бедствия вызвало у меня чувство глубокой скорби», - говорится в тексте соболезнования.

Ильхам Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим и устранения всех последствий природного бедствия.