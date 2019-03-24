Были получены оперативные данные о местонахождении верхушки ПКК в деревне близ иракско-иранской границы. Удар был нанесен истребителями F-16 21 марта, но данные об операции агентство распространило только сегодня.

Национальная разведывательная организация (MIT) и ВВС Турции провели совместную операцию по ликвидации руководства террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) в Северном Ираке, сообщает агентство Anadolu.

В результате авиаудара был тяжело ранен один из высокопоставленных главарей ПКК Риза Алтун. Ликвидированы Микаил Оздемир под кодовым именем «Навдар», ответственный за иностранные дела ПКК, Эмруллах Дурсун под кодовым именем «Серхат Варто» - «пресс-секретарь» и Али Акташ, ответственный за деятельность партии в иракском регионе Кандиль.

Риза Алтун, который занимался координацией деятельности ПКК с организациями за рубежом, получил тяжелые ранения, отмечает агентство.

Эти лица входили в круг ближайших помощников Байыка, который руководит ПКК на текущем этапе.