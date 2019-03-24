Обыграет ли Шахрияр Мамедъяров Магнуса Карлсена в Шамкире? Турнир памяти Вугара Гашимова
30 марта в Шамкире состоится церемония открытия ставшего уже традиционным шахматного турнира памяти знаменитого азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова под названием ShamkirChess.
В соревновании с участием 10 гроссмейстеров примут участие чемпион мира, 3-х кратный победитель турнира норвежец Магнус Карлсен (рейтинг – 2845), китаец Дин Лижэнь (2812), голландец Аниш Гири (2797), экс-чемпион мира из Индии Вишванатан Ананд (2779), россияне Александр Грищук (2771) и Сергей Карякин (2753), болгарин Веселин Топалов (2740), чех Давид Навара (2739), а также азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров (2790) и Теймур Раджабов (2756).
Турнир будет состоять из 9 туров и завершится 9 апреля.
ShamkirChess проводится в шестой раз, но его победителями были лишь два шахматиста: в 2014, 2015 и 2018 годах в Шамкире выигрывал Магнус Карлсен, а в 2016 и 2017-м – Шахрияр Мамедъяров.
Главный вопрос нынешнего турнира: удастся ли Шахрияру Мамедъярову или кому-либо другому помешать Магнусу Карлсену выиграть свой четвертый титул в Шамкире?