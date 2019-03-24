Согласно информации, 94-летний Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Вильнюсский окружной суд заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года, пишет Интерфакс.

По версии обвинения, в конце 1990 года экс-министр обороны СССР поручил подготовить план возвращения Литвы в состав СССР и составить список стратегических объектов, подлежащих захвату.

Согласно обвинительному акту, "11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве".

По делу также заочно осужден бывший офицер КГБ Михаил Головатов, он получил 12 лет тюрьмы. Всего обвинения предъявлены 67 гражданам России, Беларуси и Украины. Перед судом предстали лишь двое граждан РФ, остальные привлечены к суду заочно.