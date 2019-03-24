25-26 марта начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил работу расположенных на границе с Арменией погранично-боевых пунктов погранотряда «Газах» Пограничных войск ГПС. Об haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, Эльчин Гулиев заслушал доклады об оперативной обстановке на служебной территории погранотряда «Газах» и проведенных здесь работах по усилению пограничной охраны. Были даны поручения по укреплению оборонительных позиций с целью предотвращения возможных вражеских провокаций.

Начальник Госпогранслужбы также ознакомился с работами по совершенствованию территориальной обороны в Газахском и Агстафинском районах, созданию здесь современной пограничной инфраструктуры, строительству новых служебных зданий и солдатских казарм, прокладке дорог, электро- и газовых линий.