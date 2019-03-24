В иранской провинции Гилян введена в эксплуатацию железная дорога Решт-Казвин. Азербайджанские СМИ мало уделили внимания этому факту, хотя о важности данного проекта ранее не раз писалось. Об этом же говорит и то, что на церемонии открытия в Реште, прошедшей при участии президента Ирана Хасана Роухани, также участвовали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, а также официальные лица Пакистана и Ирака. И это понятно, участок Решт-Казвин является важным сегментом международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

В последние годы Иран активизировал усилия по завершению строительства участков международного транспортного коридора Север-Юг, которые проходят через его территорию. И действительно, после долгого застоя в реализации проекта "Север-Юг" наступил перелом, но чувствуется по всему, что страна испытывает при этом немалые трудности. В частности, железную дорогу Казвин-Решт должны были сдать в эксплуатацию вначале до конца 2016 года, а затем 20 марта 2018 года. И только после этого ожидалось приступить к строительству участка Решт-Астара, финансирование которого в объеме 500 млн долларов взяла на себя азербайджанская сторона. Участок должен был быть построен в течение трех лет.

Правда, это еще в будущем, а пока новый путь - это важный участок железнодорожной линии, получившей название "Зеленый коридор", который соединяет Каспийское море с Персидским заливом. Линия Казвин-Решт будет также расширена до портового города Энзели и далее до города Астара в Иране и пограничного города с одноименным названием в Азербайджане. Железная дорога Казвин-Решт-Астара, составляющая основу МТК "Север-Юг", послужит уменьшению на 38% затрат на железнодорожные грузоперевозки, а также снижение срока доставки из Индии до севера Европы до 22 дней, что имеет важное значение с экономической точки зрения.

Действительно, месяц назад посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде вновь заявил, что Азербайджан заинтересован в участии в строительстве участка Решт-Астара, который является составной частью международного транспортного проекта Север-Юг. А вопрос сотрудничества в рамках строительства участка, по его словам, «будет обсужден во время визита председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавида Гурбанова в Иран, который должен скоро состояться по приглашению иранской стороны».

Правда, имел ли он в виду недавний визит Гурбанова в Иран для участия в церемонии открытия участка Казвин-Решт и проходили ли в ходе данного визита названные переговоры - неизвестно. Но иранский посол открыто заявил: «Целью визита является обсуждение участия Азербайджана в инфраструктурных проектах Ирана, в частности, строительства участка железной дороги Решт-Астара международного транспортного проекта Север – Юг». Если верить этим словам, то в скором времени возможен еще один визит азербайджанских железнодорожников в Иран с целью обсуждения кредитных вопросов. При этом сумму возможного кредита посол не назвал.

Да, Иран испытывает большие экономические трудности, и участие в больших международных проектах дается ему нелегко. И заслуживает большого одобрения, что даже в столь трудные дни Тегеран изыскал 18,5 трлн риалов (примерно 440 млн долларов) на строительство железной дороги Решт-Казвин протяженностью в 164 километра. Только вот не совсем ясно, почему же участок Решт-Астара примерно такой же протяженности, по расчетам иранской стороны еще ранее оценивался почти в 1 млрд долларов, из которых половину должен был выделить Азербайджан. Правда, в виде кредита. Но это не снимает с повестки сути вопроса. Ведь азербайджанская сторона и так помогает Тегерану. В принципе железнодорожные линии на территории России и Азербайджана практически готовы к транспортировке более высоких объемов пассажиро- и грузоперевозок. Недостающая часть будущего коридора была и все еще сохраняется лишь на территории Ирана. А ведь проекту скоро исполнится 20 лет – достаточный срок для завершения и более масштабных работ. Правда, сегодня остается уже последний его сегмент Решт-Астара. Но сколько будет продолжаться его строительство, сказать трудно – Иран весь опутан паутиной неясных проблем. Но 150-километровый железнодорожный участок среди них, пожалуй, один из самых простых, но в то же время и престижных. Думается, хватит у Тегерана возможностей, чтобы довести начатое дело до конца, что позволит окончательно решить проблему коридора «Север-Юг».