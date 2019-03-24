Воры ограбили дом министра экономики Грузии

В Тбилиси неизвестные преступники обокрали дом министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Кобулия, расположенный в пригороде грузинской столицы - Цхнети, сообщает Грузия Онлайн.

Согласно информации, инцидент произошел несколько дней назад.

В МВД Грузии не подтверждают факт воровства, однако, по словам местных жителей, в связи с произошедшим полиция опросила соседей.

Соседи министра Кобулия заявляют, что инцидент произошел два дня назад и из дома украдены довольно ценные предметы.

Сам Георгий Кобулия отказался комментировать журналистам сообщения об ограблении его дома.: «Ничего не могу сказать вам. Это личный вопрос, так что я оставляю за собой свое гражданское право не говорить с вами на личные темы».