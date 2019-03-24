Торговый центр сына Эльдара Махмудова сгорел дотла

Сгоревший торговый центр был одним из немногочисленных активов, которые остались у Анара Махмудова после увольнения его некогда всесильного отца. Ранее семье Махмудовых принадлежал большой холдинг Caspian Crystal, в который входили десятки ресторанов, магазинов, бутиков и автомобильных салонов.

Согласно появившемуся в свободном доступе документу, торговый центр Diqlas официально принадлежит ООО Diqlas-1.

Это общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано 3 марта 2010 года. Учредителем и официальным представителем ООО является Махмудов Анар Эльдар оглу. Примечательно, что уставной капитал этого ООО составляет всего 5 манатов.

То, что торговый центр Diqlas принадлежит именно Анару Махмудову косвенно подтверждают и пострадавшие торговцы. На сегодняшней встрече с главой ИВ Низаминского района торговцы пожаловались на то, что руководство рынка в настоящее время проживает в Лондоне и до сих пор с ними не встретилось. Как известно, Анар Махмудов также последние годы проживает в Лондоне.