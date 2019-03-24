Синоптики о погоде на завтра

В четверг в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман, к вечеру возможна морось. Северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 5-7, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем 12-14 градусов.

Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах страны, начиная с западных, днем ожидаются дожди, местами сильные. На горных территориях прогнозируется снег, местами туман, ветер западный.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем до пяти градусов тепла.