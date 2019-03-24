Ильхам Алиев наградил чекистов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Службы государственной безопасности орденом «За службу Отечеству» третьей степени и медалями «За Отчизну», «За отвагу» и «За военные заслуги» по случаю 100-летнего юбилея создания органов государственной безопасности и внешней разведки Азербайджана и за отличие в деле обеспечения национальной безопасности, пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных органов спецслужб, в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и религиозным экстремизмом, сообщает пресс-служба главы государства.
Среди награжденных распоряжением президента генерал-майор Рауф Халафов, генерал-майор Гасан Мансуров, генерал-майор Ильгар Мусаев, Сахиб Нагиев и другие.
С полным списком награжденных сотрудников СГБ можно ознакомиться на официальном сайте главы государства.