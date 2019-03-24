Затопления зафиксированы в 28 провинциях страны (всего в Иране 31 провинция), реки вышли из берегов, затопив города и поселки. Паводки размыли дороги, в результате ряд подъездов к Тегерану оказался заблокирован.

В результате проливных дождей затоплены почти все провинции Ирана и некоторые части столицы страны Тегерана затоплены. Как сообщает Radio Farda, число погибших по всей стране при наводнениях достигло 32.

Полиция Тегерана сообщила, что на дорогу Кан-Сулекан недалеко от столицы сошел оползень. Дорожная полиция была вынуждена перекрыть несколько дорог и автомагистралей.

С 25 марта закрыты рестораны и станции технического обслуживания в популярных у туристов районах Дарбанде и Дараке на севере Тегерана. С 26 марта закрыт тегеранский парк Нахдж аль-Балага (Nahj ol-Balagheh).

Наводнение в Тегеране началось во второй половине дня накануне и продолжится 27 марта, синоптики спрогнозировали на этот день проливные дожди.

Число пострадавших, только по официальным данным, превысило 200 человек, передает Al Jazeera. Авиарейсы в аэропорту Тегерана Mehrabad отложены или отменены.