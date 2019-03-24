Предприниматели из сгоревшего центра: "Кто теперь вернет наши деньги?"

Более сотни торговцев, потерявших имущество во время пожара в торговом центре Diqlas, сегодня встретились с главой Исполнительной власти Низаминского района Арифом Гасымовым. Торговцы жаловались на то, что годами исправно выплачивали арендную плату и теперь требуют возмещения ущерба.

«Все знают, что у владельца торгового центра большие финансовые возможности и он может выплатить нам компенсацию. Мы годами приносили ему прибыль. Стоило на один день опоздать с выплатой арендной платы, так тут же запрещали работать. Я раньше ежемесячно платил по 2 тысячи манатов. Два месяца назад ко мне пришли и сказали дать «шапку» в размере 10 тысяч манатов, после чего арендная плата должна была быть снижена до 700 манатов», - рассказывает второй потерпевший.

«У меня уже сгорела вторая точка на этом рынке. В прошлый раз сказали, что в течение 7 месяцев освободят от арендной платы. Но деньги стали требовать уже во второй месяц. Мы им больше не верим», - сказал один из торговцев.

По словам торговцев, владелец торгового центра на протяжении многих лет получал большую прибыль за счет арендной платы и поэтому у него есть финансовые возможности для выплаты компенсаций.

На встрече один из торговцев потребовал, чтобы владелец ТЦ Diqlas встретился с потерпевшими, и чтобы его наказали. Это требование было поддержано всеми торговцами.

«Нам не разрешают встретиться с владельцем здания», - сказал один из предпринимателей.

На это глава района ответил, что они обязательно встретятся с владельцем здания. По некоторым данным владелец здания является высокопоставленным чиновником.

«И как нам жить до этой встречи?», - спросил у главы района один из предпринимателей.

А.Гасымов ответил, что не может ему что-то пообещать, и посоветовал проявить терпение.

На это заявление главы района резко отреагировала женщина-предприниматель, которая сказала, что проявить терпение не сможет, так как банки ждут от нее погашения кредитов.

«Я на этой встрече выступаю как представитель государства. Все сказанное вами учитывается, отмечается. Все ваши заявления будут доведены до сведения руководства страны. Каждый будет принят, и его жалоба будет выслушана. Будет установлен размер причиненного ущерба», - сказал глава района, посоветовав пострадавшим составить список всех пострадавших с указанием причиненного пожаром ущерба.

Предприниматели после встречи с главой района заявили, что не верят его обещаниям. Некоторые предложили сегодня снова отправиться в ИВ района, а некоторые – сделать это завтра с утра.

«Нам не разрешают войти в торговый центр и посмотреть на наш сгоревший товар. Владелец здания отдыхает в Лондоне, и не встречается с нами. Глава района говорит, что в 16:00 пойдет в торговый центр, а потом встретится с нами, но мы не верим», - говорит один из предпринимателей.

После встречи предприниматели снова вернулись к ТЦ, где выражают свое недовольство представителям СМИ. Полиция препятствует их собранию и не позволяет организовать акцию.