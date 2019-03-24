Протестующие в Ингушетии перекрыли трассу в Баку

По его словам, на трассе находятся около тысячи человек, которые отказались прекратить протест после предложения властей согласовать митинг через пять дней.

Бутаев рассказал, что на место уже приехали спецназовцы и автозаки, однако острых ситуаций пока нет.

«Мы требуем, чтобы глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку», — заявил участник.

По словам Бутаева, в районе акции нет интернета и сотовой связи.