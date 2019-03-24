Протестующие в Ингушетии перекрыли трассу в Баку
Протестующие жители Ингушетии перекрыли участок трассы М29 Ростов-на-Дону — Баку, сказал изданию Znak.com активист Малик Бутаев, пишет Росбалт.
По его словам, на трассе находятся около тысячи человек, которые отказались прекратить протест после предложения властей согласовать митинг через пять дней.
Бутаев рассказал, что на место уже приехали спецназовцы и автозаки, однако острых ситуаций пока нет.
«Мы требуем, чтобы глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку», — заявил участник.
По словам Бутаева, в районе акции нет интернета и сотовой связи.