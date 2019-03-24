Официальный визит лидера КНР Си Цзиньпина в Италию обернулся для Азербайджана сенсационным событием. На церемонии подписания межправительственных соглашений между Си Цзиньпином и премьер-министром Италии Джузеппе Конте был подписан пакет двусторонних документов, на что азербайджанские СМИ не очень-то обратили внимание. С одной стороны их понять можно – далекие от нас страны договариваются между собой по различным сторонам политической, экономической, социальной жизни, которые азербайджанскому читателю не совсем интересны. Но, с другой стороны, среди подписанных документов есть один, который точно можно назвать для Азербайджана сенсационным, так как он станет фундаментом нового «контракта века», но в ненефтяном секторе.

У читателя может возникнуть резонный вопрос: почему же судьба азербайджанских проектов решается в Риме лидерами и бизнес-компаниями других стран? Но те, кто внимательно следит за ходом реализации экономических проектов в Азербайджане, безусловно, поймут, что это не случайность или вовсе даже не ошибка. Вторую жизнь металлургической сфере страны решено вдохнуть уже давно, а конкретные планы ее развития отражены в утвержденных главой государства Стратегических дорожных картах развития экономики страны. И решающая роль в этом отведена флагману этой отрасли - азербайджанской компании Baku Steel Company.

Да, без зазрения совести можно сказать, что в Риме в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте подписано соглашение, заложившее основу для «нового контракта» века в Азербайджане, но уже в ненефтяной сфере. Речь идет о реконструкции Дашкесанского горно-обогатительного комбината и строительстве нового металлургического завода в Гяндже стоимостью 1,17 млрд долларов. Таких инвестиций ненефтяной сектор страны еще не видел, да и масштабы предусмотренных работ позволяют говорить о начале новой революции в металлургической отрасли Азербайджана. Соглашение подписано главами китайской компании China CAMC Engineering Co Ltd. Ло Янь и итальянской Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A Джанпьетро Венедетти.

И компания шаг за шагом реализует поставленные перед ней задачи. Еще в ноябре 2017 года руководство Baku Steel Company провело переговоры с представителями компании China CAMC Engineering Co Ltd. во главе с вице-президентом компании Ванг Юхангом и представителями компании Danieli во главе с вице-президентом Фабро Дарио. В ходе долгих консультаций и напряженных переговоров обсуждались вопросы финансирования проекта строительства металлургического комплекса в городе Сумгаит, строительство которого должно начаться уже в 2019-м году. Контракт, который предполагает строительство 5 заводов, а также восстановление Дашкесанского горно-обогатительного комбината, был заключен еще в 2016-м году с итальянской компанией Danieli.

В Сумгаитском комплексе, как уже отмечал haqqin.az, один за другим вводятся в строй новые заводы, реконструируются старые производства. То есть реализация подписанного в конце декабря 2016 года между Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A и Baku Steel Company соглашения налицо. Это соглашение предусматривает реализацию проекта создания в Сумгаите нового металлургического комплекса, включающего пять заводов. Оценочный объем инвестиций в этот проект тогда составлял 1,225 млрд. Проектная мощность этого крупного металлургического комплекса составляет 1,7 млн тонн готовой продукции.

И вот подписано новое соглашение почти на такую же сумму - 1,17 млрд долларов. И пусть его подписали не в Баку и без участия азербайджанской стороны. Реализация такого крупного проекта является результатом экономических реформ, проводимых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые обеспечивают модернизацию экономики страны. А уж Пекин и Рим точно знают, кто стоит за проектом и кто его инициатор, конечно им является президент Азербайджана Ильхам Алиев.

О важности проекта действительно можно говорить много. Азербайджан давно уже нуждается в собственном крупном металлургическом комплексе, здесь имеются все возможности для наладки замкнутого производственного цикла. Страна, еще не так давно славившаяся своей черной и цветной металлургической промышленностью, сегодня в основном только импортирует эту продукцию. Имея солидные запасы железной руды, бокситов и прочих сырьевых компонентов, мы превратилась чуть ли не в чистого импортера металлических изделий и заготовок. А использование собственных сырьевых ресурсов могло бы почти полностью решить проблему импортозамещения, на необходимость которого указывает в последнее время президент Ильхам Алиев. Это очень важный проект также с точки зрения открытия новых рабочих мест и расширения экспортного потенциала страны.