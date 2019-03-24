Король Салман встретился с фельдмаршалом Хафтаром
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял в королевском дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара, сообщает Саудовское агентство печати.
Согласно информации, монарх подтвердил приверженность Саудовской Аравии безопасности и стабильности Ливии, пожелал ливийскому народу прогресса и процветания.
Кроме того, стороны обсудили последние события в Ливии.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны, который выступает совместно с Палатой представителей и поддерживается Ливийской национальной армией фельдмаршала Хафтара.