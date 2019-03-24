Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американцев

Прокурор Заза Датукишвили заявил журналистам, что приговор суда полностью соответствует содеянному, исходя из характера и тяжести совершенного преступления, а также того, что Кобаури не только не признал себя виновным и не покаялся, но и пытался ввести в заблуждение следствие и присяжных.

Согласно материалам дела, 4 июля 2018 года Кобаури встретил в ущелье Хада Душетского района Райана и Лору Смит и их малолетнего сына, которые находились там как туристы. Пастух намерено завел американцев далеко в ущелье к водопаду, где застрелил главу семьи и его четырехлетнего сына, а затем изнасиловал женщину и задушил ее.

Помощь правоохранительным органам Грузии в расследовании преступления оказывали сотрудники ФБР США.