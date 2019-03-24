Футболисты сборной Азербайджана получили премиальные после матчей с Хорватией (1:2) и Литвой (0:0). Об этом сегодня сообщили некоторые местные спортивные СМИ.

Сообщается, что игрокам в сумме было выплачено по 5 тысяч манатов, и якобы часть этих денег была выдана футболистам за проигрыш от Хорватии.

И сразу же возникает вопрос: насколько правильно премировать игроков сборной за поражение? Пусть и достойное, пусть и от весьма статусного соперника, но все же поражение.

За разъяснениями haqqin.az обратился в АФФА. По словам главы пресс-службы Ассоциации Фируза Абдуллы, футболисты сборной Азербайджана действительно получили премиальные, но только за игру с Литвой.

«Система выдачи премиальных футболистам национальной команды построена так, что независимо от соперника и статуса матча игроки получают вознаграждение за победу и ничью, - говорит представитель АФФА. – Поэтому за ничейный результат в игре с Литвой футболисты, как и положено, получили определенные бонусы. Но не за поражение от хорватов!

Хочу добавить, что в сборной футболисты не получают зарплату. Как я уже отметил, игрокам лишь выдаются премиальные за игры, в которых национальная команда не уступила. В связи с этим нет ничего удивительного и неожиданного в том, что за матч с Литвой, завершившийся со счетом 0:0, футболистам заплатили».

Отвечая на вопрос о сумме премиальных, Фируз Абдулла напомнил, что АФФА не разглашает данную информацию.