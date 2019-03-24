Абульфас Гараев провел встречу с делегацией ЮНЕСКО

В ходе встречи, в качестве председателя 43 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Абульфас Гараев подробно проинформировал противную сторону о подготовке к проведению в нашей стране 43 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и выразил уверенность в том, что это престижное мероприятие будет организовано на высоком уровне.

26 марта текущего года, в рамках визита в Париж, министр культуры Абульфас Гараев провел встречу с делегацией под руководством директора Центра Всемирного Наследия ЮНЕСКО госпожой Мехтильд Росслер.

В свою очередь, директор Центра Наследия М.Росслер отметила, что стала свидетелем успешного проведения подготовительных работ во время своего визита в Баку 3-6 марта. М.Росслер совместно со своими сотрудниками представила Абульфасу Гараеву подробную информацию о вопросах по охране культурного и природного наследия, обсуждение которых предусмотрено на 43 сессии Комитета Наследия.

Региональные координаторы Центра Всемирного Наследия также представили информацию - каждый по странам региона своей ответственности. Директор Центра М Росслер отметила, что от различных стран в Комитет с целью обсуждения поступило 166 отчетов по памятникам культуры и местам природного наследия. В то же время, на повестке новые файлы-кандидаты от 42-х стран на включение в Список Всемирного Наследия.

Также на встрече состоялся обмен мнениями о формате заседаний бюро и консультативных собраний в рамках Комитета, Форума юных профессионалов и Форума менеджеров по памятникам. Далее стороны обменялись мнениями об упомянутых вопросах и пришли к соглашению о продолжении обсуждений в рамках подготовки к бакинской сессии.

Отметим, что в ходе заседаний Комитета по Всемирному Наследию - одного из самых авторитетных органов ЮНЕСКО - проводятся обсуждения по поводу включения новых культурных и природных памятников в Список Всемирного Наследия, а также об усилении охраны уже включенных объектов.