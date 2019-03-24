«Азерэнержи» реконструирует подстанции

ОАО «Азерэнержи» в соответствии с «Программой реабилитации» проводит комплексные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на подстанциях системного значения, а также на электростанциях, диспетчерских пунктах управления, высоковольтных линиях электропередач.

Об этом haqqin.az заявил руководитель Центра по связям с общественностью и СМИ ОАО Теймур Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, реконструкция подстанций, а также увеличение мощности трансформаторов имеют большое значение для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В то же время ремонт и увеличение мощностей подстанции крайне важны для обеспечения потребителей качественной и бесперебойной электроэнергией, для передачи нагрузки с одной подстанции на другую в случае аварийного режима, в целях сокращения потерь.

«Благодаря средствам, выделенным государством, и за счет внутренних возможностей восстанавливаются находящиеся на балансе ОАО 220 кВ подстанции «Хырдалан» и «Мушфиг», 110 кВ подстанции «8-й километр», «Забрат», «Ахмедлы», «Дубенди», «Маштага», «Бута», «Алят», «Зых», «Сумгаит-2», «Гянджа-1», «Губа», «Мингячевир», «Сабирабад», «Шеки», а также подстанция №205.