Эрдоган ответит на решение Трампа по Голанам
Изменение статуса музея-собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть станет ответом на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и суверенитет этого государства над Голанскими высотами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство «Анадолу».
«Мы можем сделать бесплатным вход в Святую Софию, но мы можем не только это сделать. После муниципальных выборов мы вернем подлинный статус Святой Софии. Что это означает? Мы сменим статус с музея на мечеть. Сейчас Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей Израиля. Не так ли? Присваивает Голанские высоты Израилю. Вы получите ответ из Турции», — заявил турецкий лидер на митинге в Трабзоне.
25 марта американский лидер подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.