Компания Вагита Алекперова уходит из США

Российская нефтекомпания «ЛУКОЙЛ» намерена ликвидировать свое американское подразделение Lukoil International Upstream West Inc., базировавшееся в Хьюстоне. Об этом сообщил президент компании Вагит Алекперов, пишет Интерфакс.

По его словам, Lukoil International Upstream West Inc. должен был участвовать в проектах, связанных с добычей сланцевых углеводородов в США, однако от идеи пришлось отказаться из-за высокой стоимости таких проектов.

«Со сланцевой нефтью не получилось», — сказал Алекперов, отметив, что теперь американский офис будет реорганизован в рамках работы по повышению эффективности управления предприятиями группы.

Согласно плану, часть сотрудников из Хьюстона перейдут на работу в мексиканский офис, часть — в «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Предполагалось, что «ЛУКОЙЛ» создаст в Хьюстоне мощный центр геологоразведки и разработки морских месторождений компании. Открытая в США Lukoil International Upstream West Inc. занималась управлением проектами в области разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений в Камеруне, Гане, Нигерии, Румынии, Норвегии и Мексике.