Новый президент Казахстана едет в Москву

Первый визит нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию планируется на 3 апреля. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Мы сразу же пригласили нового президента Казахстана приехать в Россию, и сейчас досогласовывается время этого визита. Очевидно, я могу сказать на данный момент - он планируется на 3 апреля. Как была достигнута договоренность, новый президент Казахстана наносит свой первый визит в братскую дружественную Россию", - сказал представитель Кремля.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что слагает с себя полномочия главы государства. 20 марта бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны.