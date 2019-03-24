Австралиец дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов

Австралиец купил три билета в двух разных местах в пригороде Мельбурна, два из которых оказались счастливыми и принесли ему по $16 млн каждый, пишет австралийское издание The Age.

«Когда мы связались с победителем... он сказал, что совсем забыл о том, что победил не один раз, а дважды», — рассказала представитель лотереи.

Сам победитель поделился, что разыгрывает одни и те же числа около 30 лет. На покупку лотерейных билетов он потратил уже более $20 тыс.

В настоящее время австралиец решает, как потратит свои деньги: «Может, подумаю об увольнении. Потом, может быть, новый дом или отдых. Точно разделю выигрыш с семьей».