Алжирский премьер потребовал отставки президента

По словам Уяхья, глава алжирского государства должен открыть путь для переходного процесса.

О том, что пришло время задействовать статью 102 Конституции, еще 26 марта заявлял глава Генштаба вооруженных сил Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах. Данный параграф Основного закона позволяет конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства не способен исполнять свои обязанности.

Вот уже несколько недель, как в североафриканской стране продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Их участники выступают против дальнейшего пребывания на посту президента 82-летнего Абдельазиза Бутефлики.