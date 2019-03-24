Алжирский премьер потребовал отставки президента
Исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья потребовал отставки 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики, говорится в заявлении центристского "Национального демократического объединения", членом которого является Уяхья, пишет Дойче велле.
По словам Уяхья, глава алжирского государства должен открыть путь для переходного процесса.
О том, что пришло время задействовать статью 102 Конституции, еще 26 марта заявлял глава Генштаба вооруженных сил Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах. Данный параграф Основного закона позволяет конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства не способен исполнять свои обязанности.
Вот уже несколько недель, как в североафриканской стране продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Их участники выступают против дальнейшего пребывания на посту президента 82-летнего Абдельазиза Бутефлики.