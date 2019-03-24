Разыскиваемый Азербайджаном мошенник пойман в Грузии
56-летний гражданин Азербайджана, разыскиваемый Интерполом, задержан в центре Тбилиси, сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
По запросу Баку мужчина был объявлен в международный розыск по красному циркуляру в феврале 2019 года. Он обвиняется по статье «Мошенничество с причинением крупного ущерба» УК Азербайджана.
Задержать обвиняемого удалось недалеко от тбилисской гостиницы Holiday Inn в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Национального бюро Интерпола, патрульной и криминальной полицией МВД Грузии.
В настоящее время проводятся мероприятия по экстрадиции задержанного в Азербайджан.