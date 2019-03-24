В Казахстане разбился военный вертолет
Вертолет МИ-8 Министерства обороны Казахстана в среду потерпел крушение в Кызылординской области республики. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, передает ТАСС.
"27 марта в 17:35 на пульт "112" поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел", - рассказал Нурахметов.
По его словам, воздушное судно принадлежит Министерству обороны Казахстана. Обстоятельства крушения выясняются.